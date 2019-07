Universe: Ferieresort vil fordoble besøgstal

Har man først sagt ferie i Sønderjylland, så siger man også udflugt til Universe. Oplevelsesparken har slået tidligere rekorder for mest besøgte dag og uge denne juli. Besøgstallet stiger for hvert år, og der vil komme endnu flere med det kommende ferieresort på Nordals.

- Det ville bestemt give en anledning til at besøge Als i vinterhalvåret, hvor jeg ikke har indtrykket af, at der sker så meget, mener Peter Pedersen.

- Vi blev nødt til at tage herud, fordi vi har hørt så meget om det. Det er noget anderledes, end andre parker - Fårup er noget helt andet. Her er overraskende flot med blomster og naturen i nærheden, siger Peter Pedersen fra Mors.

- Der har været stor opbakning og begejstring for ferieresortet på Nordals. Hos Universe har begejstringen været helt ovenud enorm. Jeg vil umiddelbart forvente, at vi kan fordoble vores besøgstal, når ferieresortet kommer op at køre, siger Torben Kylling Petersen.

Nordals: Oplevelsesparken Universe mærker en stigning i antallet af besøgende år for år. Over 125.000 mennesker lægger hvert år vejen forbi den nordalsiske park, og det tal vil kun stige, når ferieresortet står klar.

Besøgstal slår rekorder

I løbet af juli har parken slået sine rekorder for den mest besøgte uge og den mest besøgte dag, og det er der tre forklaringer på i følge Torben Kylling Petersen.

- For det første har vi fornyet parken de seneste år, og det er vigtigt for at styrke interessen. Så har vi øget vores markedsføring. Og for det tredje har vi arbejdet sammen med de øvrige aktører i Sønderjylland for at skabe opmærksomhed på regionen som turistmål, fortæller administrerende direktør for Universe, Torben Kylling Petersen.

Samarbejdet har været succesfuldt, for sommerhusudlejere og rejsebureauer udråber 2019 som et af de bedste år for turistsæsonen i Sønderjylland.