Unik samling fra første verdenskrig er flyttet ind på Sønderborg Slot

Sønderjylland: En større privat samling med genstande og breve fra især første verdenskrig er flyttet fra et privat hjem i Tønder til Sønderborg Slot.

- Samlingen har mange kvaliteter. Det spændende er, at der er mange genstande, som belyser et område, som vi ikke har så meget af på Sønderborg Slot i forvejen. Der er mange genstande fra det civile liv og væsentligt mere fra de tysksindede hjem i Sønderjylland, som vi ikke har så meget fra, siger Carsten Porskrog Rasmussen, der er enhedsleder for historie ved Museum Sønderjylland.

Samlingen består af genstande og breve fra især første verdenskrig, men der er også genstande fra anden verdenskrig.

- Samlingen handler helt overvejende om sønderjyder og Sønderjylland under første verdenskrig og anden verdenskrig. En anden stor kvalitet ved samlingen er, at den er uhyre veldokumenteret. Det er en meget stor kvalitet, at samleren har fået dokumentation fra familier, når han har købt eller fået noget af dem, siger Carsten Porskrog Rasmussen.