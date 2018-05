Ungt par åbner grillbar ved Lysabildskov Camping

Sebastian stammer fra Hørup og Jeanette fra Guderup. Sammen bor de i Stevning, men rykker med deres nyfødte søn ind på campingpladsen for at passe grillbaren.

- Jeg kender stedet fra jeg var dreng, hvor vi kom og badede i campingpladsens pool. Så jeg ved, at der kommer en del gæster og turister ud over dem, som bor på campingpladsen, siger Sebastian Lausen, der ind til for nylig har været kok hos restaurant OX-EN i Sønderborg. Men her har han nu sagt op.

Sydals: 22-årige Jeanette Finmann og 24-årige Sebastian Lausen er forlovede og fik for otte måneder siden sønnen Milo. Nu fortsætter de samlivet ved også at blive kolleger med en netop åbnet grillbar i forbindelse med Lysabildskov Camping.

Mad til selskaber

Jeanette Finmann har tidligere haft en pølsevogn på Rønhaveplads i Sønderborg, men har ellers ikke yderligere erfaring i branchen.

- Vi håber, at vi kan få delen med mad til selskaber og take away-mad til at fylde mere, så det også kan give en god forretning i lavsæsonen, forklarer Sebastian, som allerede den kommende weekend skal lave med til et selskab på 30 personer.

Der har tidligere været grillbar i forbindelse med campingpladsen, så der er køkkenfaciliteter og lokaler med plads til 30-50 personer. Parret overvejer desuden at lave et fødselsdagskoncept for børn, da der jo er gode lege- og bademuligheder på stedet

Det var en fastligger på campingpladsen, som kender en veninde til Jeanette Finmann, der kom med ideen til det unge par. Og siden er det gået stærkt.

- Vi sagde ja sidste lørdag og åbnede i torsdag, tilføjer Sebastian Lausen.