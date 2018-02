Unges anonymitet er ikke i fare efter omstridt undersøgelse

Ungdomsskoleleder beroliger unge og forældre, som måtte være nervøse, efter det har vist sig, at kommunen har anvendt en undersøgelse om unges trivsel, der viste sig ikke at være anonym.

Sønderborg Kommune har også brugt undersøgelsen, hvor de unge får at vide, at de svarer anonymt. Nu har det vist sig, at børnene og de unge skal svare på spørgsmål med personlige oplysninger, så man alligevel ville kunne identificere personen bag svarene.

Godt redskab

Ungeprofilundersøgelsen er lavet i samarbejde mellem blandt andre Københavns Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Socialstyrelsen.

- Der er mange med i det her, så for os har de været garanter for, at undersøgelsen var i orden. Vi er kede af, at der er det her hul, siger Ole Nordentoft Rasmussen.

Kommunen har brugt svarene til at se generelle tendenser hos årgangene.

- For eksempel viste undersøgelse i 2015, at de unge sov alt for lidt. De har vi så arbejdet med og fået noget konkret ud af det, siger Ole Nordentoft Rasmussen.

Han håber, at hullet kan rettes, så kommunen kan bruge undersøgelserne igen.

- Vi laver årgangsrapporter ud fra undersøgelsen. Det giver gode værktøjer, som vi kan snakke med de unge om. Vi kan se, de unge klarer sig bedre og bedre. De drikker mindre alkohol, og færre ryger. Så det er faktisk en positiv fortælling, siger han.

Claus Klaris (V), der er formand for børne- og uddannelsesudvalget har ikke ønsket at kommentere sagen, da han onsdag ikke var blevet sat ind i den.