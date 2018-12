Unge skarpe hjerner mødes på Als

Sønderborg: Hvem er Europas og verdens bedste fodboldspiller? Messi eller Ronaldo - har det heddet i mange år. Nu tog kroaten Luka Modric titlen i Ballon d'Or - Den Gyldne Bold - som Europas og verdens bedste spiller 2018, selv om enhver med marginal forstand på det smukke spil ved, at han ikke er i nærheden af specielt Messi. Men nogen kan lide den ene, andre den anden eller tredje.

Sådan er det måske også for talentfulde matematikere. Mikkel Haagh fra Marie Kruses Skole i Farum hører til da absolut allerdygtigste grundskoleelever, når det kommer til matematik. Han klarer sig endda virkelig godt, når han dyster mod andre matematikere, der allerede går i gymnasiet. Selv er han en stille fyr på 16 år, der bare godt kan lide matematik.

Derfor deltager han på Talentcamp.dk's lejr i Sønderborg - det foregår på Privatskolen Als. Fredag var eleverne en tur rundt for at se Sønderborg. En tur omkring byen, havnen, på Dybbøl Banke og Museet på Sønderborg Slot. Fra fredag aften stod den så ellers på matematik. Men at gå i skole i fritiden - hvad er det nu for noget?

- Jeg har altid været glad for matematik, og så fik jeg i 7. klasse muligheden for at komme med på de her camp. For at få flere udfordringer. Jeg kan godt lide at finde systemer og konkrete svar. Finde en logisk mening. Det er nok det, fortæller Mikkel. Han regner også med at læse enten matematik eller datalogi, når han engang skal på universitetet.

De 82 elever fra hele landet er alle fra 9. klasser. Det er Maria Mai og Elvira Dinesen går begge på Privatskolen Als. Maria fik idéen til at melde skolen ind i foreningen Talentcamp.dk.

- Jeg havde hørt fra min kusine Rebecca i Kolding om det her. Så skrev jeg først til Anders (Friis, sekretariatsleder for Talentcamp.dk, red.), og bagefter til vores skoleleder Morten Asmussen. Jeg synes, det ville være en god idé at vi også fik sendt elever af sted, og det mente skolelederen var en god idé, fortæller hun.

Så nu er Privatskolen Als en af de 52 grundskoler - altså folkeskoler, privat- og friskoler, der er en del af foreningen. Flere gange årligt holdes camp rundt om i landet i både dansk, engelsk og matematik.

- Jeg overvejede også at tage på engelskcamp, fordi jeg har gået på kostskole i England. Men så valgte jeg alligevel matematik, fortæller Elvira Dinesen.