Unge musikere prøver kræfter med Symfoniorkesteret

30 musikalske MGK-elever har i denne uge spillet sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester. De kører et mentor-elev-forløb, som skal gøre orkesterpladserne mere attraktive for de unge musikere.

- Det er fedt at få lov til at spille med, hvor det bare lyder godt, og at få lov til at være en del af et orkester. Det er helt vildt lærerigt, siger Tine Dalgaard, hvis skulder til frokost får en velfortjent hvilepause fra violinens vægt.

MGK står for musikalsk grundkursus, som er et 3-årigt kursus på flere musikskoler i Danmark. Det kaldes et overbygningskursus og kan tages sideløbende med en gymnasial uddannelse eller lignende.Formålet med kurset er at forberede eleverne til optagelsesprøve på musikkonservatorier, men det er ikke alle, der går den vej. For at komme ind på MGK skal man bestå en optagelsesprøve. Eleverne på MGK er mellem 14 og 25, og der findes flere linjer, heriblandt den klassiske musiklinje. MGK er desuden statsfinansieret.

Tomme orkesterpladser

Projektet mellem MGK og Sønderjyllands Symfoniorkester er også et forsøg på at gøre orkesterpladserne mere attraktive for de unge musikere. Der er færre og færre til at besidde pladserne, og det vil Henrik Cornelius, der er tovholder på projektet, gerne lave om på.

- Mange unge drømmer i dag om en solist karriere, men realiteten er, at de fleste ender som undervisere eller i et orkester. Derfor tilbyder vi dem et indtryk af, hvad der egentlig foregår her, så vi kan vise, at det ikke bare er en samlebåndsopgave at spille med i orkester, siger Henrik Cornelius.

De 30 MGK-elevers skemaer har været tæt pakkede de seneste dage, som først er sluttet klokken 23. De får en forsmag på orkesterlivet med sig hjem, men om alle 30 ender i et orkester kan ikke forudses.

- Det kan godt være svært nogle gange at holde koncentrationen, når vi har så lange dage. Men det er rart at have fri fra skole, siger Tine Dalgaard.

Tine har fri fra skole indtil koncerten i Alsion onsdag klokken 20, hvor hun og de andre elever fra MGK kan vise, hvad de har lært foran en forhåbentlig fuld sal.