Unge mænd skød med bomberør efter en flok venner

En 17-årig dreng og en 20-årig mand skød med bomberør efter deres venner mellem jul og nytår i 2018. Det var en del af en årlig event, hvor venner fra nær og fjern mødes for at skyde med fyrværkeri.

Sønderborg: Det var egentlig en tradition, at en flok venner fra Sønderborg-området mødtes mellem jul og nytår for at skyde med fyrværkeri. Sådan var det også om aftenen fredag 28. december i fjor. Her var 15-20 venner samlet ved SFS-Hallen og en tunnel ved Augustenborg Landevej. I tunnelen delte de sig i to grupper, og så blev der ellers fyret raketter, batterier og bomberør af. Mod hinanden. To mænd på 18 og 21 år fra Sundeved og Sydals blev ved Retten i Sønderborg torsdag idømt hver ti dages betinget fængsel for at sætte andres liv på eller førlighed i fare.

- Vi skyder igennem tunnellen og hygger os. Vi fyrer af efter hinanden. Ikke på en ond måde, men på en god måde - hvis man kan sige det, forklarede den 21-årige. En politipatrulje kom forbi og bad de unge lade være med at skyde op over tunnelen på vejen.

- Man ved jo godt, at hvis man står lige foran tunnelen, så vil det være virkelig farligt. Så vi står sådan ude ved kanten og trækker os tilbage, når vi kan høre en raket komme, forklarede den 21-årige.

Politiet kommer igen senere efter klager fra borgere, og så går gruppen op mod SFS-Hallen og parkeringspladsen ved hallen. De fleste stiller sig på toppen af en skrænt, og så går de to venner i gang med at tænde et par bomberør.

De forklarede selv i retten, at de skød ti meter over flokken af venner på skrænten, og at mange endda løb ned bag skrænten, da bomberørene blev tændt.

- Jeg har aldrig haft problemer med bomberør. Det er min favorit, for her kan du vælge, hvor du vil skyde hen, sagde den 18-årige.