Unge mænd med hang til mekanik

Sønderborg: Når man bevæger sig ind på Syddansk Universitet på Alsion, finder man ret hurtigt ud af, at SDU Sønderborg er et meget internationalt sted at være og studere. Da der lørdag var åbent hus, var engelsk det mest talte og hørte sprog, men der var også håbefulde unge danskere. Tag Mikkel Mogensen fra Esbjerg og kammeraten Kristoffer Brink fra Sønderborg. De er blevet færdige på EUC Syd med deres uddannelse som elektronikfagtekniker. Nu vil de gerne bygge på deres viden og kunnen.

De er begge ret interesserede i ingeniøruddannelserne i mechatronics - altså mekatronik, der handler om mekanik og elektronik. På kaffekopper i Alsion ser man teksten:

Without engineers science is just philosophy - altså noget i retning af, at uden ingeniører er videnskab bare en filosofi. Ingeniørerne tryller idéerne om til noget, man kan bruge. Noget der virker.

- Det kan jeg godt lide. Jeg er her egentlig mest af nysgerrighed, for jeg tror godt, jeg ved, at det skal være mekatronikuddannelsen. Jeg er for at få mere at vide end det, man kan læse på nettet, siger Mikkel Mogensen.

- Ja, jeg har det på samme måde. Men så er jeg også her for at få mere at vide om alle de praktiske ting. Som hvornår man skal søge ind og hvordan. Alt det, siger Kristoffer Brink.