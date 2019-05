Sønderborg: To mænd på 18 og 21 år blev sent tirsdag eftermiddag standset af en politipatrulje ved Grundtvigs Allé. Det viste sig, at der var 50 gram hash i bilen, hvor der også blev fundet et kontant beløb, politiet ikke ønsker at oplyse. De to er mistænkt for at have begået et indbrud i Felsted i marts.