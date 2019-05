Et andelsselskab med studerende fra Gråsten Landbrugsskole i spidsen begynder at sælge mælk, der kommer direkte fra skolens kostald.

Gråsten: Lørdag åbner der en gårdbutik på Gråsten Landbrugsskole. Her vil kunderne kunne købe frisk mælk fra skolens køer.

- Vi starter med udelukkende at sælge mælk. Hvis der et afsæt, så udvider vi stille og roligt sortimentet med andre lokale varer for eksempel gedekød, æg, honning og marmelade, siger Jesper Hansen, som er bestyrelsesformand.

Folkene bag er en blanding af agrarøkonomstuderende på skolen, kvægfolk og lokale fra området. Selskabet bag forretningen er et såkaldt AMBA - andelsselskab med begrænset ansvar.

I september blev der holdt stiftende generalforsamling. Der er i dag 35 andelshavere, udpeget en bestyrelse samt yderligere 50 andelshavere på venteliste.

- Vi er meget tilfredse med opbakningen. Vi begyndte faktisk først for alvor at søge for en måned siden, så det er helt nyt, og endnu flere andelshavere vil helt sikkert komme til, siger Thomas Sørensen, der er suppleant i bestyrelsen.

Det koster 250 kroner at blive andelshavere, og alle kan være med.