Unge husbyggere vandt biograftur

Sønderborg: 15 elever fra Nordals Skolen var fredag eftermiddag en tur i Kinorama for at se filmen Captain Marvel. Biografturen havde de vundet i en husbyggerkonkurrence med titlen 'Passagen til virkeligheden', som blev afholdt for samtlige 6. klasser i Sønderborg kommune. I løbet af syv uger blev der arbejdet med forskellige opgaver inden for husbyggeri: Maler, tømrer og elektriker. I alt deltog 300 elever fordelt på 22 klasser, og det var Nordals Skolen, der løb med sejren. Konkurrencen vil blive afholdt igen i det kommende år.