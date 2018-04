Unge hjemløse rykker ind på Ahlmannsvej

Der er hårdt brug for et herberg for hjemløse unge under 30 år. Kirkens Korshær har købt en ejendom på Ahlmannsvej, som nu indrettes med otte pladser. Over 200 har lagt billet ind på syv stillinger på herberget.

Sønderborg: Kirkens Korshær er i øjeblikket i gang med at gennemgå over 200 ansøgninger til syv fuldtidsstillinger. De er alle interesserede i at blive en del af Huset Alma, som Kirkens Korshær snart åbner i en nyerhvervet ejendom på Ahlmannsvej 46 i Sønderborg. Det er tale om et herberg for unge hjemløse med ingen eller lettere misbrugsproblemer.

- Vi har haft møder med naboer for at høre deres overvejelser og eventuelle bekymringer. Der melder sig jo altid en utryghed, når noget nyt flytter ind i et beboelsesområde, siger Britt Gaarn-Larsen, der er forstander for Herberget Alberta, som Kirkens Korshær i flere år har drevet i Vøl-Bogade. Her er der i dag 13 pladser, hvor tre af dem er udslusningspladser placeret i Goethesgade.

Men Kirkens Korshær må afvise mange og oplever en stigning i antallet af hjemløse unge under 30, som er røget ind i en skidt løbebane - ofte med et eller andet form for misbrug.

- Vi snakker om unge i den milde ende af et misbrug. Det vil sige, at de skal kunne fungere i et område, hvor der bor andre uden misbrugsproblemer, tilføjer Britt Gaarn-Larsen.