Sønderjyllands Symfoniorkester spiller et uddrag af balletten 'Billy the Kid', skrevet af den amerikanske komponist Aaron Copland. Det er storslået og komplekst, men der er heldigvis hjælp at hente. Orkestret har nemlig fået besøg af omtrent 35 lærelystne praktikanter fra Musikalsk Grundkursus Syd. Praktikanterne og orkestret har tre øvedage sammen, som kulminerer i en gratis koncert onsdag aften på Alsion. De lystige cowboy-toner bliver også alvorlige, når Billy the Kid dolker sin moders drabsmand. Star Wars og Mozarts værk 'Tryllefløjten' er også på repertoiret.

Stjernekrig og Cowboys

På scenen sidder Christine Johanning Schmidt. Hun er 17 år gammel og har spillet violin i ti år. Hun sidder ved siden af 44-årige Alexandru Radu, som har 40 års erfaring med violinen. Han er Christines mentor. Alle praktikanter får tilknyttet en mentor fra orkestret.

- Desværre kom jeg til at ødelægge Christines dag i dag, fortæller Alexandru Radu. Han er fra Rumænien, og kom til Danmark for 20 år siden.

- Jeg har altid troet, at man sang Du danske flæskesteg, men Christine fortæller mig så, at det i virkeligheden er Du danske, friske strand, forklarer Alexandru Radu. Nu kan de vist ikke høre andet, når orkestret og koret øver sig på 'Danmark, mit Fædreland'.

Tanken bag samarbejdet er at give MGK-eleverne erfaring med orkesterspil og det at være fuldtidsansat musiker. Musikalsk Grundkursus er for de unge mennesker, som har talent for musikken. Kurset forbereder dem på optagelsesprøverne til musikkonservatorierne.

- Det er en fantastisk oplevelse at spille med så stort et orkester. Det er anderledes end de strygerkvartetter, jeg ellers spiller i. Og så er det udfordrende, at værkerne er så avancerede, siger Christine Johanning Schmidt, der gerne vil leve af musikken.