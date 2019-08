Unge fra Norden mødes om bæredygtighed

Sønderborg: De unge fra de største byer må ikke være med. I grupper gik unge fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island denne onsdag eftermiddag rundt i den øvre del af Perlegade omkring Rønhave Plads. Her er jo en del tomme butikker, og som en del af en ungdomskonferencen, Project Zero og Sønderborg Kommune er vært for, skulle de unge komme med bud på, hvad der kan gøres, for at gøre den del af byen mere attraktiv - og hvad andre byer i andre lande kan lære af. Det fik de nogle få timer til, og resultatet er klar torsdag - efter en præsentation på Youth Summit 2019 onsdag aften.

- Vi er kun lige gået i gang med de første tanker og idéer, siger Lars Klüver. Han er fra Niebüll i Tyskland, men han studerer innovation og business på Syddansk Universitet i Sønderborg. Han er en af de 45 deltagere, og konferencen er et led i netværket, Attractive Nordic Towns - altså attraktive nordiske byer, der arbejder for at gøre de små og mellemstore byer bæredygtige og attraktive.

Kasper Wilkens er 22 år og fra Kegnæs. Han skulle have været deltager i konferencen, men er nu mere en del af projektets afvikling. Han arbejder i Project Zero.

- De har lige fået casen at gøre dette område mere attraktivt og bæredygtigt. Ja, det er klart, at det er noget af en ambition. For det er jo ikke alene i Sønderborg, vi ser det. Den slags ser man overalt i alle lande i de mindre og mellemstore byer, siger han.