Unge forskere viser projekter frem i Universe

Nordals: Juryen er forfulgt af spændte blikke, når de hvert 10. minut bevæger sig hen mod et nyt bord. Dette er dagen, som 86 unge mennesker har ventet på. De er nemlig taget til Universe Science Park for at præsentere idéer, som de har lagt måneders arbejde i, til juryens bedømmelse. Det er nemlig den regionale semifinale for de syddanske deltagere i konkurrencen Unge Forskere, der afholdes for 31. gang i år.

40 standere er sat op med forklarende plancher og de unge idémagere har øvet sig på det perfekte pitch til dommerne.

- Vi vil gerne mindske madspild, så vi fandt på et produkt, som viser dig, hvornår din mælk eller kødpålæg bliver for dårlig, forklarer Jakob William Højrup, som går i 10. klasse på Nordborg Slots Efterskole. Han har sammen med skolekammeraterne Jeppe Weiss Nielsen og Noah Lybecker Borg fundet på BioTimer, som de gerne vil sælge til madproducenter. BioTimer er en lille, synlig bjælke, som en producent kan sætte på sin fødevare. Når fødevaren åbnes vil den lille bjælke falde i takt med holdbarheden på madproduktet. Det sker ved hjælp af enzymer og substrat.