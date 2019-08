Unge filmmagere laver kortfilm om 6400

Et filmhold har denne weekend optaget kortfilmen '6400' i Sønderborg. Filmen er skrevet af Emil Baadsgaard, der er opvokset i Sønderborg, og i dag arbejder som instruktør.

Sønderborg: Sønderborg Statsskole var søndag omdannet til en filmkulisse, da tre unge filmmagere havde taget et tv-hold, skuespillere og statister med til skolen for at optage scener til kortfilmen '6400'.

Det er Emil Baadsgaard, der er opvokset i Sønderborg og har gået på Sønderborg Statsskole, der har skrevet filmen sammen med Uffe Dalgas. Emil Baadsgaard er også instruktør på filmen.

- Filmen handler om nogle drenge fra Sønderborg, der går på Sønderborg Statsskole. Kian og Anton er de bedste venner. De er ikke så gode i skolen, men de er gode til mange andre ting. Den handler om at bo i en lille by, hvor man holder sammen med dem, man har. Filmen handler om ikke at miste grebet og magtpositioner i en drengegruppe. Kan man tilgive alt?, fortæller Emil Baadsgaard, som har skrevet filmen inspireret af sin egen opvækst i Sønderborg.

Han arbejder i dag som instruktør på musikvideoer og kortfilm. Holdet består af unge fra Sønderborg og København, der har mødt hinanden på Den Europæiske Filmhøjskole. Filmen har fået støtte af blandt andre Danfoss, Heidis Bierbar og Sønderborg Ungdomsråd.

Mikkel Kehlert er producer på filmen, og han arbejder til daglig som produktionsassistent hos produktionsselskabet Motor.

- Det er så fedt, at vi har fået den støtte. Uden støtten kunne projektet ikke blive til noget. Med støtten kan vi arbejde med det, vi elsker. Vi vil bare gerne have historien ud, og vi håber, at de unge kan se sig selv i filmen, siger Mikkel Kehlet.