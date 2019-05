Unge dirigenter i en gammel mands job

Sønderborg: De skridter selvsikkert hen over scenen, giver hånd til koncertmesteren i orkestret og går op på dirigentpodiet. Klar til at styre musikerne i Sønderjyllands Symfoniorkester. Med deres hænder og dirigentstok får de musikken til at glide. De bryder musikken op. Hæver musikken. Sænker farten. Nogle gange lægger dirigent Per-Otto Johansson en hånd på dirigenterne for at vejlede dem.

- Hold nu fast i det, du har besluttet dig for, siger Per-Otto Johansson til en af de unge dirigenter, som nikker.

De fem dirigenter går på den treårige dirigentuddannelse på musikkonservatoriet i København. I løbet af uddannelsen får de mulighed for at øve sig med symfoniorkestre i hele landet. Dirigenterne har øvet sig sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester siden mandag.

- Vi kunne ikke lære det her, hvis vi ikke kunne øve med et orkester. En violinist kan øve derhjemme med sin violin. Vi har ikke noget orkester derhjemme, siger Marco Crispo, der er fra Italien.

- Når man dirigerer et professionelt orkester, får man med det samme respons på, om det virker det, man gør, siger Nils Erik Måseidvåg, der kommer fra Norge.