Unge Forskere: Vinderne blev fundet på Nordals

København: Oliver Terp Munck, Felix Falck Jacobsen og Jens Kofoed løb tirsdag af sted med en førsteplads i videnskabskonkurrencen Unge Forskere.

Til daglig går de i 10. klasse på Nordborg Slots Efterskole, men siden søndag har de befundet sig i København, hvor de har præsenteret deres projekt idly for både gæster og dommere.

Præsentationen har fungeret. De vandt nemlig i kategorien 'Teknologi' med idly.

Det er en chip i et armbånd eller et klistermærke, som kan scannes af en telefon. Herefter får man på telefonen vigtige oplysninger om sygdom eller lignende og et kontaktnummer på personens værge. idly er lavet til børn ældre og sygdomsramte, i tilfælde af at bæreren af chippen er blevet væk eller er faldet om.

Med førstepladsen følger 30.000 kroner, og dem vil drengene bruge på at sætte idly i værks.

I bedømmelsen har dommerne lagt vægt på, at gruppen har præsenteret et produkt, der er klar til at blive sat ud i verden. Men det er ikke det eneste:

- De har generaliseret en række forskelligartede problemstillinger til én løsning og selv udviklet, testet og forfinet deres produkt. De har overbevist juryen om, at de er ressourcestærke og handledygtige nok til at fortjene førstepræmien og udnytte den til fulde, lyder det i dommernes motivering.

Det er også første gang, at Nordborg Slots Efterskole tager en førsteplads til Unge Forskere.

- Det er rigtig dejligt, at de har vundet. Det er jo nogle dygtige elever, der har arbejdet meget for at nå dertil, siger Rune Madsen, der er forstander på Nordborg Slots Efterskole.