Ring of fire handler om at skatere kører og hopper igennem en stor ring med ild i. Det gik helt galt på Sønderborg Havn 20. maj 2017. Nu ender sagen i retten. Arkivfoto: Patricio Soto

Den 21-årige mand, der hældte brandbar væske på en stor ring ved et skateshow i Sønderborg, kræves nu idømt en fængselsstraf ved en retssag senere på året. Skateklubben risikerer en bøde på 80.000 kroner.

Den tragiske ulykke på Sønderborg Havn 20. maj 2017, da syv personer blev forbrændt ved skateshowet "Ring of fire", får nu et retligt efterspil. Den nu 21-årige mand fra skateklubben, der genantændte ilden i en ring, skatere skulle køre igennem, er der nu rejst tiltale imod. Han er tiltalt for uagtsom legemsbeskadigelse og for at overtræde beredskabsloven, og Syd- og Sønderjyllands Politi kræver ham idømt en fængselsstraf. Skateklubben kræves idømt en bøde på 80.000 kroner for at overtræde arbejdsmiljøloven. Det bekræfter senioranklager Klaus Meinby-Lund overfor JydskeVestkysten. - Vi har rejst tiltale i sagen nu. Vi har rejst tiltale mod den unge mand, fordi han ikke har udvist forsigtighed med ild og brandbare væsker, fortæller senioranklageren. Ringen blev under showet genantændt, hvor der som følge af varme og overtryk i en dunk med ethanol opstod en eksplosionsagtig opflamning, hvorefter den brandbare væske sprøjtede ud over publikum, og seks børn og en voksen blev forbrændt.

Det handler om, at skateklubben som arrangør er ansvarlig for planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen i forhold til at genantænde ringen på en forsvarlig måde. Det, mener vi ikke, har været sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det har påført flere tilskuere alvorlige skader, og det har også fremkaldt en fare for den unge skaters liv og helbred. Klaus Meinby-Lund, senioranklager ved Syd- & Sønderjyllands Politi

Skateklub ansvarlig Syd- & Sønderjyllands Politi vil også have kendt Sønderborg Skateklub skyldig i at overtræde arbejdsmiljøloven. - Det handler om at skateklubben som arrangør er ansvarlig for planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen i forhold til at genantænde ringen på en forsvarlig måde. Det mener vi ikke har været sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det har påført flere tilskuere alvorlige skader, og det har også fremkaldt en fare for den unge skaters liv og helbred, siger Klaus Meinby-Lund. - Det er altså skateklubben og ikke skateklubbens formand personligt, der er tiltalt? - Ja, det er klubben, der er tiltalt, og påstanden er en bødestraf? Siger senioranklageren. - Hvor stor en bøde er der tale om? - Det vil vi komme ind på under retssagen, men det er en ret stor bøde, siger han. - Jeg hører, at det handler om 80.000 kroner? - Ja, det kan jeg stå godt bekræfte, siger Klaus Meinby-Lund. - Der er altså ikke rejst tiltale mod hverken Sønderborg Kommune eller Idrætshøjskolen i Sønderborg som medarrangører? - Nej På baggrund af rapporten fra Arbejdstilsynet har vi vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod kommunen eller andre end den unge mand og skateklubben, siger Klaus Meinby-Lund.

Kommune fri for ansvar Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), mener ikke, der er grund til at være tilfreds med, at kommunen holdes fri for ansvar og ønsker helst ikke at kommentere Sy- & Sønderjyllands beslutning om at rejse tiltale. - Der er ikke rigtigt noget at glæde sig over i denne sag. Det er på alle måder en forfærdelig sag, og jeg har ingen som helst kommentarer til hvem, der stilles til ansvar eller ikke. Der er både nogle ofre at tage hensyn til, og som vi har koncentreret os mest om at hjælpe, men der er jo også en ung mand, der ikke har gjort det her med vilje, siger han.