Ung reporter beretter om Min sommer i Helved på Radio 24 Syv

- Tanken var at finde ud af, hvem det er, der bor i Helved. Alle har jo en eller anden historie. Folk var meget åbne. Det var nemt at komme i kontakt med dem. Når jeg snakkede med nogen, gav de mig navne på andre, de også syntes, jeg skulle snakke med. Det er et ret dødt lokalområde. Der sker ikke ret meget i Helved, siger reporteren, der gik efter navnet og det at lave dokumentar fra et sted i udkantsdanmark.

- Jeg har gået gennem Helved et par hundrede gange, så jeg har virkelig spankuleret. Jeg fandt ud af, der bor 70 personer i Helved. Jeg har talt med næsten alle. Det var kun få, der ikke ville være med. Nogen havde selvfølgelig mere at fortælle end andre, men der er et kvarter til 20 minutters interview med hver af dem, jeg har talt med, fortæller den 26-årige journalist, der stammer fra Aarhus og er i praktik på Radio 24 Syv.

Der er sendt en udsendelse om Helved på Radio 24 Syv mandag og tirsdag. I det første program ankommer Anton Ringdal til Helved, hvor han skal bo på bed and breakfast. Han går på opdagelse i den lille by og på friskolen, der har 40 års jubilæum og overværer et harreløb og hører historier. Han møder de to hængebuesvin Emma og Møffe. Andet afsnit starter med en tibetansk bøn. Anton Ringdal møder en mand, der skal have fat i sin nabos vibrator, og en kvinde ved navn Birthe, der kan fortælle om Helved, flygtninge og døde. Flere afsnit følger på 18 hverdage i juli klokken 16-17 på Radio 24 Syv.

Op og ned i Helved

- Jeg talte med en dame, som gerne ville dø. Hun gik ind for aktiv dødshjælp. En anden havde forsøgt at begå selvmord, og en havde været på den lukkede afdeling, fordi vedkommende havde forsøgt at begå selvmord, så det var både reportage fra Helved, men også en beskrivelse af det fantastiske Helved, som folk, der bor der, oplever, fortæller Anton Ringdal.

- Programmerne er lavet, som at en fremmed flytter til byen og så går en tur gennem Helved. Der er nok et kvarters gåtur gennem Helved. Mange gik op i at tale alsisk, så det gjorde de bare, mens andre ændrede sproget til noget mere forståeligt for alle, når bare jeg begyndte at tale med dem. Der er dialekt på optagelserne, som man skal lytte godt efter for at forstå, hvis man ikke er sønderjyde. Det er et portræt af mennesker i et af de små samfund. Jeg var ved at gå i panik, da jeg så, hvordan der så ud i Helved, for der er hverken en kirke eller en dagligvareforretning, men en friskole og en genbrugsbutik, fortæller Anton Ringdal, der nu er tilbage på Radio 24 Syvs daglige morgensendeflade en hel del erfaringer rigere fra Helved.