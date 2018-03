Ung mand sniffede sig til fængselsdom

Det var et dagligt misbrug af amfetamin og hash, der førte en 20-årig mand fra Gråsten i skidt selskab. Nu har han fået en narkodom - for at have et halvt kilogram narko liggende i sin lejlighed.

Sønderborg: Kæresten og en stor del af Christopher Lydiksen Callesens familie fra Gråsten var mødt op for at støtte ham under den korte retssag onsdag. Her erkendte den 20-årige mand, at han var skyldig i en narkosag, og han blev en halv time senere idømt et år og tre måneders fængsel.

Han har haft 426 gram amfetamin liggende i sin fryser i en lejlighed på Borggade i Gråsten - derudover havde han også cirka 120 gram hash og skunk og 100 piller. Han er dømt for at have narkoen liggende på sin bopæl og for amfetaminens vedkommende også for, at det var til videresalg. Det var dog ikke ham selv, der solgte videre, men "en han havde mødt" et par dage før, betjente fra Syd- & Sønderjyllands Politi ransagede hans lejlighed 30. januar 2018.

- Det har jeg opbevaret for en anden, sagde han.

- Vil du fortælle, hvem det er? Sagde anklager Mathilde Sørensen.

- Nej. Det var en vennetjeneste, som jeg måske skulle have lidt penge for. Det var ikke noget, jeg skulle sælge, det var noget, han skulle sælge videre. Det kunne jeg godt regne ud, sagde han i retten.