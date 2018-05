Ung læges patienter ville helst ligge i Sønderborg

Alvorligt syge patienter skal have tid til at erkende deres situation, konstaterer den unge læge Malthe Wandall-Holm. I et debatindlæg i Politiken forleden rejser han spørgsmålet om, hvorvidt strømlinet behandling på supersygehuse som Aabenraa giver patienterne tid nok.

For her var der nemlig mere tid.

I løbet af sit halve år på medicinsk afdeling på Sønderborg Sygehus oplevede Malthe Wandall-Holm, at patienterne ikke var i tvivl: De vil ligge i Sønderborg frem for Aabenraa, selv om behandlingskvaliteten og forholdene var identiske - i hvert fald på papiret.

Sønderborg: Malthe Wandall-Holm havde aldrig sat sine ben på et hospital uden for hovedstadsområdet, da han sidste år blev ansat som ung turnuslæge på Sygehus Sønderjylland. Oplevelserne beskrev han forleden i et debatindlæg i Politiken, hvor han stiller spørgsmål ved, om de såkaldte supersygehuse kan dække patienternes behov.

Patienterne er vilde med den medicinske modtagelse i Sønderborg. Så vild som man nu kan være, når man er dødssyg og har behov for indlæggelse. Jeg har brugt lang tid på at studse over, hvorfor det forholdt sig sådan, når man kunne skæve over sundet til det spritnye Aabenraa (super-)Sygehus.

Bombardement

"En indlæggelse er et bombardement af nye sanseindtryk, og oplysningerne er flygtige. Uniformeret personale informerer, fodrer, skifter ble, stikker med nåle. "Vent, sagde han noget om kræft? For overhovedet at være i stand til at absorbere en brøkdel kræver det en snas åndeligt velvære. Og for at opnå dette: Tid", argumenterer Malthe Wandall-Holm.

Men "hvordan hulen skal den 85-årige multisyge patient kunne nå det på et optimeret fast-paced supersygehus domineret af strømlinede processer og leaning?", spørger han også.

Malthe Wandall-Holm har arbejdet både på afdelingen FAM, en fælles akut modtagelse i Aabenraa, og på den medicinske modtageafdelingen AMVA i Sønderborg. Den første afdeling har som mål, at patienten skal være udredt og ude igen efter 48 timer, mens de samme regler ikke gør sig gældende for AMVA i Sønderborg.

Men alvorligt syge patienter har brug for tid til at indstille sig på, at deres livssituation er ændret. Og det får de ikke på et såkaldt "supersygehus", mener Malthe Wandall-Holm.