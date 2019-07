Ulkebølcentret er sat til salg

Sønderborg: I december mislykkedes et forsøg på at rekonstruere Udviklingsgruppen Sønderborg ApS, der ejer Ulkebølcentret og en række andre ejendomme i Sønderborg. Men planen blev afvist af Skat og et par andre store kreditorer, og ejendomsselskabet gik konkurs. Nu er det tidligere så levende center sat til salg. Det står i en elendig forfatning, som et trist monument på dengang der var butikker, bibliotek og masser af folk i det lille bycenter i området med boligblokke.

- Jeg kan oplyse, at boet efter aftale med panthaver har valgt at udbyde centret til salg ved Nordicals, oplyser Jacob Sølling fra Kammeradvokaten, som er det private firma, der repræsenterer staten. Ulkebølcentret er noget trøstesløst med lukkede butikker overalt, smadrede ruder og affald. Bygninger, der er dårligt vedligeholdt. Der har også været vild bevoksning i området, men det er der taget hånd om.

- Der er indgået en aftale med en, der skal sørge for, at centret er vedligeholdt, idet boet i sagens natur ikke kan forestå andet end det mest nødvendige vedligehold, skriver Jesper Sølling i en mail unde sin ferie.