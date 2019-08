Ukrudt var ved at lukke cykelstien: Kenneth tog sagen i egen hånd

Mange børn bruger cykelstien mellem Skovby og Lysabild, blandt andet Kenneth Lauritzens egne to døtre Celina og Naja på ni og syv år. Gående og cyklende kan nu færdes på stien uden risiko for at gå ramme ind i brændenælder, der før voksede ud over stien. Foto: Timo Battefeld

Overalt i kommunen slår private folk græs, samler affald og rydder sne på Sønderborg Kommunes arealer. Kommunen vil dog gerne vide på forhånd, hvis man vil give en hjælpende hånd.

Sønderborg: På Facebook roser mange Kenneth Lauritzen fra Skovby, som på eget initiativ har slået græs langs cykelstien mellem Skovby og Lysabild. Det gjorde han, efter at andre havde kritiserede Sønderborg Kommune for at lade ukrudtet vokse ind over stien til stor gene for cyklisterne. Cykelstien, som egentlig er dobbeltsporet, var visse steder reduceret til ét spor, fordi ukrudt i 60-70 cm's højde hang ind over asfalten. - Mine børn cykler der på vej til skole. Sidste år blev der klippet jævnligt, men kommunen skal jo spare. Så går der jo ikke noget fra mig ved, at jeg hjælper til i lokalsamfundet, forklarer Kenneth Lauritzen. For når kommunen ikke kunne komme, kunne han, tænkte Kenneth Lauritzen, da han startede sin havetraktor og brugte næsten tre timer på først at klippe kanter, dernæst feje i begge retninger af den 2,5 km lange cykelsti.

Der går jo ikke noget fra mig ved, at jeg hjælper til i lokalsamfundet. Kenneth Lauritzen, initiativrig borger med havetraktor

Peg det ud på et kort På Sønderborg Kommunens hjemmeside kan man under "Giv et praj" fortælle kommunen om opgaver langs veje og stier, der trænger til at blive løst. Man markerer selv på et kort, på hvilke strækninger, opgaven venter.Man kan også se, hvilke opgaver andre borgere har tippet kommunen om, og se, om de er blevet løst.

Foto: Timo Battefeld Kenneth Lauritzen startede havetraktoren, da græs og ukrudt langs den kommunale cykelsti mellem Skovby og Lysabild blev til gene for cyklisterne. Foto: Timo Battefeld

Gruppe er klar Siden har Kenneth Lauritzen oprettet gruppen "Æ græshold Sydals", som er klar til at klippe kanterne langs cykelstien en gang i måneden. To andre mænd har meldt sig til opgaven. Kenneth Lauritzen er blot et af mange eksempler på, at borgere giver Sønderborg Kommune en hjælpende hånd - helt af sig selv: - Især på landet ser vi mange steder, at man står rabatten, når man alligevel har gang i plæneklipperen, eller at man fjerner grene, der er blæst ned over vej eller cykelsti. Det er vi rigtig glade for, siger Kristian Nordstrøm, jordbrugsteknolog og ansvarlig for kommunens grønne områder.

Foto: Timo Battefeld Kenneth Lauritzen og to andre mænd har nu dannet en gruppe, der på eget initiativ vil klippe kanterne langs cykelstien en gang i måneden. Foto: Timo Battefeld

Giv et praj Man må gerne klippe kommunens græs foran egen ejendom eller fjerne smågrene, der hænger ind over stier. Der er dog en grænse: - Hvis det er nødvendigt at bruge sav eller store maskiner, vil vi gerne høre om det på forhånd. For så kan vi vurdere, om vi selv skal rykke ud, siger Kristian Nordstrøm. Af hensyn til trafiksikkerheden ønsker han ikke, at private kører rundt med store traktorer på de kommunale cykelstier, der heller ikke er bygget til at kunne bære vægten af tunge køretøjer. Når det gælder store grene på træer, vil kommunens folk også hellere selv save dem af: - Man kan faktisk komme til at gøre stor skade på et træ, hvis man ikke ved, hvordan man beskærer det rigtigt. Så giv os et praj i stedet, beder Kristian Nordstrøm. Det kan man gøre ved at tage et billede, vedhæfte gps-koordinater og sende det til kommunen. Så får man hurtigt et svar på, om man selv må fjerne f. eks en gren. Hvis ikke, kommer kommunens folk forbi i løbet af efteråret, hvor det er tid at beskære buske og træer.

Kristian Nordstrøm er bekendt med, at en del borgere ikke er tilfreds med kommunens indsats. Både i år og sidste år har der f. eks været klager over den manglende klipning langs cykelstien mellem Skovby og Lysabild. - Det er altid en balancegang. For nogle skal det se pænt ud, mens andre sætter pris på vilde blomster. Vi skal også tage hensyn til økonomien. Så vi klipper, hvor det er nødvendigt og ikke, hvor det vil se pænt ud, forklarer han. Det betyder, at de fleste rabatter kun slås en gang om året, efter de vilde blomster er afblomstret. Visse områder med mange tidsler eller mælkebøtter slås dog også, inden planterne har sat frø. I mange landsbyer har kommunen en aftale med landsbylauget, hvis medlemmer tilser fællesarealer og legepladser eller lægger blomsterløg, som kommunen donerer. - Dem kan man også gå til, hvis man er utilfreds med, hvordan kommunen holder en bestemt strækning. De ved, hvordan vi kan kontaktes, forklarer Kristian Nordstrøm.