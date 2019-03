Nordborg: Fire biler kørte mandag klokken 16.11 sammen i et trafikuheld på Nordborgvej ved Guderup. Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser, at tre personer er blevet kørt på skadestuen, og at en af bilerne var ret medtaget af uheldet. Mandag klokken 17.00 var der ryddet op efter uheldet.