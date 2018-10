Ugen i billeder

Foto: Timo Battefeld

Jazzmusikeren og komponisten Niels Præstholm fylder 60 år søndag den 7. oktober. Han har fyldt sit liv med musik både som musiker, komponist og arrangør. Senest har han været med til at arrangere improjazz og kage på Sønderjyllands Kunstskole. - Det er et møde med publikum, hvor vi fortæller dem, hvad vi gør for, at de ikke skal synes, det lyder rædsomt. Det var enormt inspirerende, når det er undergrund, så kan det ikke dø, sagde Niels Præstholm om arrangementet. Musikeren fejres på Sønderborghus på onsdag, hvor der er koncert for offentligheden. Foto: Timo Battefeld