2018 måtte pladsfolkene jagte telte og sækkestole ude i det omkringliggende terræn, da der pludselig blæste en voldsom storm ind over slotspladsen. Forrige år druknede Stella Polaris i regn i Sønderborg, så der var almindelig høj stemning over, at det i år blev ved blæsevejr og solskin. Foto: Claus Thorsted