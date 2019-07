Ugen i billeder. Så du det?

Her er et tilbageblik på nogle af ugens stærkeste foto-øjeblikke i JydskeVestkysten Sønderborg.

Små 200 ryttere var med, da der var ringridning i Gråsten. Over to dage blev der dystet i galgerne med Anette Bonnichsen fra Skærbæk som konge både lørdag og søndag hendes femte sejr i Gråsten. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

50-60 imponerende bevaringsværdige sejlskibe gæstede i løbet af ugen Sønderborg. Det var første gang i syv år, at kapsejladsen Fyn Rundt lagde turen forbi, hvilket fik tusindvis af mennesker til at kigge forbi. Foto: Claus Thorsted

Bent Aasand i Ulkebøl er en glad mand. For en måned siden skrev han et læserbrev om, at Ulkebøldam var vokset fuldstændig til. To dage efter rykkede kommunen ud og slog græsset, så udsynet kom tilbage. Foto: Lise Kristensen