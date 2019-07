Ugen i billeder: Så du det?

Sønderborg Havn fik besøg af sit andet krydstogtskib efter Saga Pearl II lagde til for et år siden. Denne gang var det MS Albatros, som kiggede forbi, og her var dobbelt så mange gæster med som sidste års skib: Næsten 900 i alt. Desværre stod regnen i stive stænger næsten al den tid, som krydstogt-gæsterne var der. Til gengæld myldrede det med folk på gaderne i Sønderborg efter regnvejret, så forretningslivet var godt tilfredse efter besøget. Foto: Ludvig Dittmann