Sønderborg Skateklub holder hallen åben for feriebørn, der vil lære at stå på løbehjul og skateboard. Der er nemlig dømt sommerferie for kommunens skolebørn, og det betyder gratis aktiviteter i uge 27, 28 og uge 30. Aktiv Sommerferie er et tilbagevendende samarbejde med kommunen og foreningslivet, og i år fejrer tiltaget 30 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld