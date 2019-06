Dybbøl Plejecenter holdt dyrskue for andet år i træk. Her tilbragte børn og voksne en dag i solskin med en masse forskellige dyr. Dagmar Bloch på billedet har selv haft kat, men hun er nu også meget glad for kyllingerne. En Yorkshire Terrier hoppede op på skødet af hende og ville nusses. Foto: Timo Battefeld