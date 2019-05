Ugen i billeder: Så du det?

Fem elever fra Adventure Efterskolen i Broager overnattede torsdag aften på deres hjemmbyggede sovepladser i ti meters højde. Platformen, som ses her, er lavet et gammelt fiskenet, som er spændt udover et stålskelet. I øverstre, venstre hjørne ses en rød kasse, hvor elevernes morgenmad står klar. Efterskolelærer Jacob Oddershede bager friske kanelsneglle over trangiablus til de morgenfriske elever. Foto: Timo Battefeld