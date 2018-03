Ufred Indenfor Murene

Esther har forelsket sig i den unge Dr. Herming, søn af en rig kristen familie. Faderen, etatsråd Herming, er ligeså forstokket og intolerant som gamle Levin. Samtalen mellem de to familier om ægteskabet mellem Esther og unge Herming og om deres kommende børns opdragelse må derfor ende i et kulturelt clash.

Gamle Levin er det ortodokse overhoved i en jødisk familie med en klog kone der nok holder fast i traditionerne, men samtidig vil sine børn det bedste. Datteren Esther vil have sin intellektuelle frihed og ikke have bundet sine følelser af konventionerne, "Det døde hav", som hun kalder det.

Henri Nathansens klassiker Indenfor Murene fra 1912 er et af de oftest spillede og mest populære danske dramaer. Klassisk naturalistisk teater med fin samtalekunst og eminent forståelse for det psykologiske spil. Stykket skildrer religiøse og racemæssige modsætninger. Om forældre, der holder fast i deres traditioner og kulturelle identitet og om de unge, der ikke vil lade religionen begrænse deres udfoldelser, hverken ved valg af uddannelse eller valg af ægtefælle.

Habile skuespillere

Det er de to unge der slår hul i muren - kærligheden sejrer. Og bringer dermed en forsoning i stand mellem det gamle og det nye, mellem to kulturverdener. Selv gamle Levin erkender i sidste replik, at hvis menneskene opgiver intolerancen kan alle leve som hele mennesker og enes om livets goder. Religion og tradition bør ikke begrænse menneskets udfoldelser. Nathansens tekst har vel derved sin gyldighed også i dag?

Teater 2 har produceret den forestilling vi så på Sønderborg Teater. Iscenesættelsen fremhævede de komiske elementer. Den ikoniske replik "Lad dog barnet" fik genkendeligt bifald. Fra Nathansens side varsler replikken, hvad der er på vej for Esther, men her var den alene møntet på det lille barn. Man kunne godt have ønsket sig at dybden i Nathansens fremragende tekst var kommet tydeligere frem.

Waage Sandø havde den altoverskyggende rolle som Gamle Levin. Sandø er næsten uanset rolle et sikkert og populært valg. Hans hustru Pia Jondal spillede rollen som fru Levin og deres datter Marie Sandø Jondal gjorde det også godt som Esther. De øvrige roller var ligeledes besat med habile professionelle skuespillere.

En fyldt teatersal gav holdet stående ovationer.