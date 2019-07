Udviklingshæmmet beboer overfaldet i sit hjem

Sønderborg: Lørdag den 29. juni blev en beboer på et botilbud for udviklingshæmmede, Skrænten i Sønderborg, overfaldet i sit hjem.

- Vi kan bekræfte, at der er sket et overfald, men derudover ønsker vi ikke at kommentere sagen, da den stadig bliver efterforsket, fortæller Helle Lundberg, der er kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Skrænten er et af Sønderborg Kommunes botilbud for voksne med nedsat fysisk eller mental funktionsevne. På Skrænten bor omkring 40 personer, der er udviklingshæmmede i let til moderat grad. Sønderborg Kommune kræfter hændelsen men ønsker ikke at oplyse sagens detaljer.

- Der har været en episode på Skrænten. Jeg kan ikke komme nærmere ind på omstændighederne. Når vi ikke har sagt noget ud i offentligheden, er det fordi, vi har et særligt hensyn til beboerne, forklarer plejecenterchef for Sønderborg Kommune, Joan Slaikjer Hansen.