Udvalgsmedlem vil se nærmere på Dalsmark-sagen

Politikerne fik valget mellem kun to muligheder, da de stemte for at hjemtage driften af Dalsmark Plejehjem. Et notat viser, at der var flere muligheder. Dem vil Dieter Jessen fra Slesvigsk Parti nu granske.

Det fremgår af en aktindsigt JydskeVestkysten har fået i sagens bilag. Advokatfirmaet Horten rådgav allerede i december 2016 kommunen om fremtidig drift af Dalsmark Plejehjem, og her konstaterede Horten, at "Kommunen vil ikke skulle i udbud, såfremt kommunen indgår driftsaftalen med en selvejende institution".

Ja, sådan har politikerne i først social- og seniorudvalget, dernæst i byrådet fået præsenteret sagen. Men nu viser det sig, at der faktisk også er mulighed for at lade Danske Diakonhjem fortsætte driften som hidtil.

Rinkenæs: Sønderborg Kommune har to muligheder: Enten skal driften af Dalsmark Plejehjem i Rinkenæs sendes i udbud, eller også skal kommunen selv tage over.

Nyt for politikere

Det er nyt for blandt andet Dieter Jessen, der repræsenterer Slesvigsk Parti i social- og seniorudvalget.

- Det mindes jeg ikke at have set eller hørt, før vi traf beslutningen om at hjemtage driften. Det er da interessant, siger Dieter Jessen, der nu vil rekvirere sagens bilag for at gennemlæse advokatfirmaets notat.

Preben Storm (S), formand for udvalget, mindes heller ikke notatet. Det ændrer dog ikke hans holdninger. Han henholder sig til, at Horten to år senere, efter politikerne havde truffet deres beslutning, igen rådgav Sønderborg Kommune og nu konstaterede, at det ikke er muligt for Sønderborg Kommune at lade Danske Diakonhjem at fortsætte som hidtil. Begrundelsen er, at kommunen ikke er sikret tilstrækkelig indflydelse på væsentlige beslutninger i Danske Diakonhjem.

- Vi har aldrig hørt kravet tidligere. Sønderborg Kommune har på intet tidspunkt henvendt sig med ønske om mere indflydelse, siger direktør Emil Tang, der mener, at argumentet er konstrueret til lejligheden.