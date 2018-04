Udvalgsformand glæder sig over fremgang

Folkeskolen er blevet bedre til at fortælle om alt det gode, den gør. Det er Claus Klaris' bud på, at den igen stiger i popularitet hos forældrene.

Sønderborg: Mange års faldende opbakning til folkeskolen i Sønderborg Kommune er stoppet - ihvertfald indtil videre. Når de kommende 0.-klasser begynder efter sommerferien vil 81 procent af børnene begynde i folkeskolen mod 74 procent i skoleåret 2017/18.

- Det er rigtig positiv, for der bliver lagt rigtig meget energi fra folkeskolernes side i at levere god kvalitet, siger Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Der skal være flere år med øget opbakning til folkeskolen før Claus Klaris vil konkludere, at udviklingen er vendt.

- Men der er en tendens, der viser, at vi godt på vej i den rigtige retning. Jeg vil gerne være med til at sikre, at folkeskolen er det foretrukne valg for forældre og børn, siger han.