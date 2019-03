Sønderborg: Selvom opbakningen til den kommunale folkeskole igen er faldende, er formanden for børne- og uddannelsesudvalget ikke bekymret.

- Helhedsplanen skal lige i gang. Vi er ambitiøse, men vi er også nødt til at have tålmodighed. Nogle af effekter af helhedsplanen vil vi se på kort sigt, mens andre først er på længere sigt, siger Claus Klaris (V).

Sidste skoleår blev den nedadgående kurve for folkeskolen ellers brudt efter næsten et årti med vigende tilslutning. Det blev dog en enlig svale for næste skoleår begynder kun 77 procent mod 80 procent året før i de kommende 0.-klasser.

- Der vil være udsving på vejen. Vi er må acceptere, at justeringerne kræver tid at implementere men også at forstå for forældrene, forklarer udvalgsformanden.