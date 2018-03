Udvalg sætter fredningssag ved Rinkenæs Korskirke i bero

Protestgruppen mod et nyt sognehus ved Rinkenæs Korskirke opfordrer kommunen til at rejse en fredningssag.

Rinkenæs: Protestgruppen mod et nyt sognehus ved Rinkenæs Korskirke fortsætter kampen mod et nyt, sort sognehus lige ved siden af kirken. Borgergruppen har opfordret Sønderborg Kommune til at rejse en fredningssag. Borgergruppen frygter, at et sognehus 12 meter nord for kirken vil ødelægge udsigten til kirken og fjorden.

777 borgere har skrevet under på en underskriftsindsamling mod det nye sognehus, og der har været borgermøde i januar. Menighedsrådet har efterfølgende meddelt, at man vil nytænke projektet.

Ønsket om en fredningssag blev behandlet på teknik- og miljøudvalgets møde i uge 11. Udvalget går i første omgang ikke videre med fredningsønsket.

- Vi har sat det i bero. Ikke fordi, vi ikke vil gøre det, men menighedsrådet siger, de vil kigge på sagen. Derfor forholder vi os i ro, så vil vi tage det op, hvis det bliver aktuelt. Men man skal inddrage de borgere, der benytter sig af kirken. Hvis man vil have flere folk ind i kirken, så skal man lytte til dem, siger Aase Nyegaard (Fælleslisten) om sagen.