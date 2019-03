På Søndervang er det aldrig for tidligt at sætte gang i en fest.For to år siden festede brugere og ansatte fra fire beskyttede værksteder på Søndervang i Sønderborg Kommunes. De fejrede, at de var blevet fusioneret under navnet SAABU. Det fortsætter, men Søndervang står til at lukke. Arkivfoto: Timo Battefeld