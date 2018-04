Udvalg afskaffer sommerens færgeguider

De sidste to somre har Sønderborg Kommune betalt for, at der var turistguider på færgen mellem Fynshav og Bøjden. Kulturudvalget har valgt at afslutte projektet.

Als: Tre unge studerende havde sidste sommer job som turistguider på færgen mellem Als og Fyn. Ideen var at styrke turistinformationen for de sejlende turister mellem de to øer. En guide var på arbejde ad gangen og havde et bord og en stander med foldere om Als og Fyn. Guiderne gik også rundt på færgen og svarede på spørgsmål fra turisterne på færgen.

Fyn er ikke med

Kommunen har forsøgt at få Fåborg-Midtfyn Kommune til at gå med i projektet, men det er ikke lykkedes. Sønderborg Kommunes udvalg for kultur, idræt, Handel og turisme har for nylig taget stilling til, om projektet skulle fortsætte.

- Vi har vendt tommelfingeren nedad. Der er ingen tvivl om, at projektet er velment, når man vil tage godt imod turister og passagerer på færgen. Men vi må for det første konstatere, at Fåborg-Midtfyn Kommune ikke vil medfinansiere, så byrden ligger hos os, selvom færgen sejler i begge retninger. For det andet er det ikke blevet forelagt udvalget, hvilke resultater der er skabt. Dermed bliver det enden på støtten, siger udvalgsformand Stephan Kleinschmidt (Sl.P.).

Hvis projektet skulle køre i fem uger i sommeren 2018, ville det koste 50.000 kroner. Hvis det skulle køre i otte uger, ville det have kostet 80.000 kroner.

Stephan Kleinschmidt gør opmærksom på, at udvalget arbejder på at lave en revideret masterplan for turismen, hvor der blandt andet er fokus på turistinformation.