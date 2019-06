Udsolgt Nord-Als Musikfestival er klar med ny storscene

Nordborg: Mandag fik Nord-Als Musikfestival solgt de sidste fredagsbilletter. Der har længe været udsolgt af partoutbilletter og lørdagsbilletter, og nu kan Nord-Als Musikfestival melde udsolgt af samtlige billetter til weekendens festival i Nordborg. Det er femte år i træk at festivalen kan melde udsolgt. Bands som Gnags, Magtens Korridorer, The Minds of 99, Lars Lilholt Band, Alexander Oscar, Saveus og Kato er klar på de to scener. I år er den store Parkscenen anderledes, end den plejer at være. Det skyldes, at festivalen har fået forbud mod at fæstne Parkscenen med jernpløkker på grund af en gammel ringmur fra 1600-tallet i jorden. Derfor har festivalen lejet en ny scene, som har indbygget ballast i scenen. - Vi er meget spændt på, hvordan scenen kommer til at virke i praksis. Den er meget større end den gamle, og det har taget noget længere tid at bygge, end vi plejer, fordi den er større. Så det er et af årets store prøvelser, siger festivalformand Karsten Fibiger.