Udsatte områder som Sønderborg og Gråsten skal sikres mod stigende vandstande

Fakta

Klimatilpasningsplanen vil inden længe kunne ses på Sønderborg kommunes hjemmeside under www.klimaportal.sonderborg.dk Her finder man Rambølls rapport om risikoområder, et Schalgo kort med visninger af samme samt programmet for de næste ugers borgermøder. Forhøjede vandstande kan både skyldes havets indtrængen, som i Vemminghund, der ligger lavt i forhold til omgivende vand, samt vedvarende regn og skybrud, som vi kender det i gentagne tilfælde fra eksempelvis Skovmose. Her kan ti millimeter regn forårsage oversvømmelser i meget regnfulde perioder, fordi der strømmer meget vand til området, og det kan ikke løbe væk. Sidste uge var beredskabet to gange i Skovmose for at pumpe. Nybøl Nor er også et af de steder, der kan udgøre et vådt naboskab for de omkringliggende landskaber. Alle er velkomne til borgermøder og deltagelse i workshops.