Udligningsreform: Sønderborg risikerer at miste 50 millioner kroner

Sønderborg: En ny udligningsreform kan koste Sønderborg Kommune et sted mellem 17 og 51 millioner kroner.

For Sønderborg Kommune er billedet lidt som set fra hovedstaden, for fire af de fem modeller betyder, at Sønderborg skal bidrage med mellem 17 og 51 millioner kroner mere til andre kommuner.

Det er resultatet af en rapport, regeringens finansieringsudvalg i denne uge har præsenteret.

I en enkelt af de fem modeller vil Sønderborg Kommune modtage næsten 30 millioner kroner mere end i dag. Borgmester Erik Lauritzen (S) har sat sine topembedsmænd til at se på den næsten 300 sider lange rapport, men han kan allerede nu sige, at han vil være meget utilfreds med, hvis Sønderborg ender med at skulle betale til andre kommuner.

- Det vil være fuldstændig urimeligt, hvis Sønderborg Kommune skal bidrage med flere penge. Jeg mener - vi satte skatten op for nogle år siden, fordi det var helt nødvendigt. Vi har en rimelig høj skatteprocent, men det er jo ikke fordi, vi har et luksus serviceniveau. Så det vil jeg slet ikke mene er rimeligt, siger han.

Fronterne er trukket skarpt op, og Kommunernes Landsforening er splittet i sagen.

- Det kan risikere at splitte KL fuldstændigt. Vi er bestemt ikke en rig kommune, og jeg forudser, at det her bliver et rivegilde uden lige på Christiansborg, siger Erik Lauritzen.