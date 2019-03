Udfordrere og indehavere af folketingssæde diskuterede klima og sundhed

- Vi skal ikke sende arbejdspladser og produktion ud af Danmark, fordi vi tror, det gavner klimaet, sagde sundhedsministeren, der ønsker at efterlade en grøn ren klode til sine to søde børn og iøvrigt beskrev dansk landbrug som det mindst CO2 belastende i forhold til andre lande.

Han er søn af partiets borgmesterkandidat i Aabenraa, Povl Kylling Petersen, og erstattede til aftenens valgmøde Benny Engelbrecht, der meldte forfald. Det gav med Nanna Bonde, SF, to udfordrere til folketinget, mens de siddende medlemmer Jan Rytkjær Callesen, Dansk Folkeparti, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Venstre, fremstod som de erfarne politikere på tinge. Rød bloks unge kandidater mener ifølge klimadebatten ikke, der bliver gjort nok for den grønne dagsorden, mens de siddende medlemmer er ganske godt tilfredse.

SØNDERBORG: Kommer Socialdemokratiets kandidat i Aabenraa, Theis Kylling Hommeltoft, i Folketinget ved næste valg, vil det være et medlem, der er stærkt imod grænsekontrollen, selv om hans parti har stemt for den fortsatte kontrol ved den-danske tyske grænse. Det fremgik af mandagens valgmøde arrangeret af Sønderborg Lokal TV på Fox and Hounds.

Sønderborg Lokal TV vil arrangere valgmøder hver mandag og tirsdag aften frem til valget, som ingen kender den nøjagtige dato på, men det bliver senest 17. juni. Valgmøderne sendes direkte på Facebook og i sammenklippet form tirsdag og fredag klokken 22-23 på lokal TV. Der er valgdebat på Fox and Hounds igen tirsdag 5. marts klokken 17. Her er folketingskandidaterne Nils Sjøberg, Radikale Venstre, Jan Køpke Christensen, Nye Borgerlige, og Philip Tietje, Venstre, i panelet.

Grænsekontrollen virker

- Siden indførelsen af grænsekontrollen er der sket 5479 sigtelser, og 6144 er blevet afvist. Vi bruger 82 milliarder kroner på alt, hvad der har med integration at gøre. De penge kunne være brugt til sundhed, ældre og velfærd i stedet for. Grænsekontrollen virker, sagde Jan Rytkjær Callesen og fik medhold af Ellen Trane Nørby i, landet økonomisk ikke kan bære 21.000 asylansøgere, som der kom i den røde regerings sidste tid i 2015.

Nanna Bonde kaldte det symbolpolitik med henvisning til, de afviste bare kan bede om asyl, så har de ret til at komme ind i landet.

- Alle kan finde en grænseovergang, de kan komme over. De bliver sjældent stoppet, mener hun.

Specielt hun og sundhedsministeren var uenige i virkningen af den nye sundhedsreform, som Ellen Trane Nørby kalder en indholds- og ikke en strukturreform.

- Det er en helt vild dårlig ide. Udfordringen i sundhedsvæsnet er, at det mangler penge, sagde SF'eren med rødder i Tønder, mens de to siddende folketingsmedlemmer begge gik ind for at nedlægge regionerne, der med Jan Callesens ord er for ineffektive.

- Regionerne har ikke én gang siden 2010 brugt egne penge til at løfte psykiatrien, selv om jeg giver dig ret i, den er blevet svigtet. De penge er kommet fra staten, sagde sundhedsministeren, der påpegede, flere regioner ikke overholder behandlingsfristerne på en lang række sygdomme og vil give regionsrådspolitikerne løbepas.

Det var Nanna Bonde og Theis Kylling Hommeltoft uenige i.

Spørgsmålene fra publikum var ind imellem så løse i kanten, at ordstyrer Bent Aage Hansen måtte spørge: Hvad er dit spørgsmål? Det vil blive kommende valgmøders hurdle at få strammet op på ukonkrete spørgsmål om givne emner.