Lunden: Under en brand i en carport i Lunden onsdag over middag er såvel den dobbelte carport som naboens udestue blevet flammernes bytte. Tekniske undersøgelser har vist, branden var forårsaget af en ukrudtsbrænder. Husets 82-årige beboer havde netop været ude at bekæmpe ukrudt med gasbrænderen, da branden opstod. Han sigtes nu i henhold til beredskabsloven. Fem brandslukningskøretøjer fra Havnbjerg, Nordborg og Sønderborg deltog i brandindsatsen.