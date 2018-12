Udenlandske ansatte lærer dansk i arbejdstiden

Sønderborg: Danimex Communication sørger for, at afrikanere i over 50 lande kan kommunikere. Nu sørger den også for, at firmaets egne tosprogede medarbejdere blive bedre til at kommunikere på dansk.

- Det er et rigtig godt initiativ. Jeg får et gratis kursus i arbejdstiden og mit danske bliver bedre, siger Hassna Chakir, som er salgskoordinator i Sønderborg-firmaet, der i over 20 år med stor succes har beskæftiget sig med design og salg af kommunikationsløsninger til især Afrika og Mellemøsten.

Hassna Chakir er fra Frankrig og har Afrika, hvor der tales fransk mange steder, som markedsområde. Hun kom til Danmark og Danimex i august. Den gang kunne hun ikke et ord dansk. Det kan hun nu.

- Dansk er meget anderledes end fransk - især udtalen. Før forstod jeg ingen ord. Dansk var ligesom kinesisk, men det gør jeg nu, siger hun glad.

Fire lektioner om ugen er hun og halv snes andre udenlandske ansatte hos Danimex på skolebænken i hovedsædet for at lære dansk.

Danimex har 38 ansatte i Sønderborg heraf 12 udenlandske. De kommer fra Iran, Congo, Sydafrika, Frankrig, Algeriet, Tyskland og England.