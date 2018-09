Udelukket presse tog fokus fra fjernvarme-fusion

Mange andelshavere i Gråsten vrede over, at pressen var uønsket på generalforsamling.

GRÅSTEN: Det er fortsat uafklaret, om der bliver en fusion mellem Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme.

Der var ellers et klart ja-flertal på en ekstraordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme torsdag. Men da færre end to tredjedele af alle andelshavere var mødt op, skal man til stemmeurnerne igen - den 27. september på Marina Fiskenæs, hvor også torsdagens generalforsamling fandt sted.

De 114 andelshavere, der kunne stemme, afgav 104 ja-stemmer, mens otte sagde nej til at gå sammen med Sønderborg. To stemmesedler var blanke.

Et halvt hundrede andelshavere var mødt op, og langt de fleste af dem var mildt sagt kritiske og utilfredse med mange ting. Størst bevågenhed fik det, at JydskeVestkysten på forhånd havde fået besked på, at pressens deltagelse i generalforsamlingen var uønsket. Den form for lukkethed tog adskillige andelshavere afstand fra, bl.a. tidligere borgmester i Gråsten Kommune, Peter Brodersen. En andelshaver tog lukketheden som udtryk for, at "noget skulle fejes ind under gulvtæppet".

Der var stærkt delte meninger om, hvordan forbuddet mod pressens deltagelse skulle tolkes.

- Det står i vedtægterne: ingen presse.

Men formand Morten Sommer kunne ikke lige finde, hvor det stod.

Mødets dirigent, Hans Henrik Wurlitzer, var af den opfattelse, at hvis repræsentanter for pressen var mødt op, skulle andelshaverne ved afstemning have stemt om, hvorvidt pressen skulle ind i varmen.

Virvaret for og imod åbenhed gjorde ikke indtryk på en fotograf fra Gråsten Avis - han fotograferede på livet løs, da ingen tilsyneladende havde lyst til at smide et kendt ansigt fra byen ud.

Der var også utilfredshed med mødetidspunktet - klokken 17. Da er mange stadig på - eller på vej hjem - fra arbejde, lød argumentet.

Generalforsamlingen varede en god time og var skæmmet af elendige lydforhold og en skrattende mikrofon.