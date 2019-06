KVÆRS/HØRUP: En familie er vendt hjem til Meyerstoft i Kværs efter at have været på weekend og har fundet sit hjem udsat for indbrudsforsøg. Der er mærker i dørkarmen sandsynligvis efter en skruetrækker, da ubudne gæster tilsyneladende har forsøgt at trænge ind i villaen uden held.

I Hørup er der på Trompeterhøj i mandagens løb stjålet en Husquarna robotplæneklipper til 16.000 kroner.