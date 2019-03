Sydals: På et tidspunkt fra søndag til tirsdag var der indbrud i et sommerhus på Pilemose. Her har tyven - eller tyvene - brækket et vindue op og er kommet ind i huset den vej. Der er stjålet to boksmadrasser, dyner og puder. Der var også taget et par malerier ned fra vægge, men dem tog gerningsmændene ikke med. Oplysninger i sagen til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.