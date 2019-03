Tyve stjal pengeskab fra handicappede

Sønderborg: Mens beboerne på Skrænten lå og sov natten til fredag, brød tyve ind på bostedet for mentalt og fysisk handicappede. Bostedets fælles pengeskab med de handicappede beboeres værdier og 15 mindre penge- og smykkeskrin fra 15 af beboerne blev stjålet, men tyvene havde ikke værdierne i lang tid, før de var anholdt og sigtet for indbruddet.

Vidner fik et godt signalement af indbrudstyvene og den bil, de kørte i. De flygtede mod Kær Vestermark, og her fik en politipatrulje øje på bilen med tyvene. Den holdt helt ude for enden af Skydebanevej på Kær ned mod Alssund.

- Her sad de og fordelte udbyttet, men så stak de af, fortæller politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning syd ved Syd- & Sønderjyllands Politi.

- Der blev råbt: "Stop!", og at hundene vil blive sat efter dem, hvis de ikke stod stille. Men de fortsatte. Så blev hunde sat efter dem, og vi kunne anholde to mænd, fortæller Jens Peter Rudbeck. Det var to mænd på 31 år og 20 år.

De er afhørt og løsladt igen. For selv om de er kendt af politiet, er vurderingen, at de ikke har "nok i bogen" - altså en kriminel fortid, der er så belastende, at de vil kunne blive varetægtsfængslet i et grundlovsforhør. Alle beboerne på Skrænten kan forvente at få deres værdier igen.

- Værdierne lå i bilen, fortæller Jens Peter Rudbeck.